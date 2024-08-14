Названы самые долговечные автомобили

Портал iSeeCars перечислил самые долговечные авто с ресурсом более 400 тыс. км

Американский автомобильный классифайд iSeeCars перечислил самые долговечные легковые автомобили, грузовики и внедорожники, способные проехать более 400 тысяч километров без серьезных ремонтов. В рейтинг, опубликованный на автосайте , попали 30 машин.

По мнению экспертов, среднестастический автомобиль может проехать 402 336 километров с вероятностью в 8,6%. В исследовании проанализировали более 402 миллионов машин. Доминирующее положение в списке заняли внедорожники.

Первые пять позиций в рейтинге заняли модели компании Toyota — Tundra, Sequoia, 4Runner, Tacoma и Highlander Hybrid.

«Toyota — самый долговечный бренд, на его долю приходится девять из 30 самых долговечных моделей», — говорится в публикации.

Выше среднего шансы проехать аналогичное расстояние у автомобилей Honda, Ram, GMC, Chevrolet, Lexus и Ford.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал, что к 2030 году цены на автомобили среднего или ниже среднего класса взлетят вдвое.