Копить нельзя купить. Во сколько обойдется среднестатистическое авто

Эксперты подсчитали, что к 2030 году цены на автомобили взлетят примерно вдвое. В своих выводах они опирались на колебание курса доллара и евро, стоимость сборки, выручку дилеров, логистику и утильсбор. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко заметил, что копить на машину среднестатистическому россиянину придется около шести лет, а то и больше.

Он подчеркнул, что речь идет о приобретении автомобиля среднего или ниже среднего класса.

«Машины класса A пока еще стоят 2,5-3 миллиона. И на самом деле мы видим, как меняется парк автомобилей, и относительно других авто появились более бюджетные», — сказал Хайцеэр.

К ним собеседник 360.ru отнес продукцию АвтоВАЗа, назвав ее дорогой, но сравнительно дешевой, а также некоторые китайские модели.

«[Они] ненамного дороже, но при этом имеют большее количество опций, более приятны в дизайне и многочисленных характеристиках. Эти машины сегодня востребованы в первую очередь. Понятно, что очередь за дорогими автомобилями E и S класса не стоит. Людям нужны доступные бюджетные машины. В абсолютном варианте таких, к сожалению нет», — обратил он внимание.

Минимальные цены в пределах полутора миллиона рублей, пояснил Хайцеэр, сейчас установились на Lada Granta. Vesta обойдется уже дороже — от 1,8 миллиона до двух и больше.

«И там же, в районе двух с половиной [миллионов], начинаются цены на различные китайские машины, собирающиеся в России или импортирующиеся. А потом ценник уходит ввысь — 3,5, четыре, пять, семь [миллионов] и так далее», — привел он пример.

По словам Хайцеэр, среднестатистический кроссовер может стоить порядка 3-4 миллионов. И именно на такие авто придется копить гораздо дольше, а они чаще всего становятся вожделенной мечтой россиян.