Названы регионы России с самыми безаварийными водителями

РСА: в 2025 году самыми аккуратными водителями стали москвичи и петербуржцы

Самые безаварийные водители по итогам 2025 года ездили в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом Российский союз страховщиков сообщил в телеграм-канале .

«Наибольшая доля автовладельцев, имеющих максимальную скидку за безаварийную езду по ОСАГО по итогам 2025 года, зафиксирована в Москве: здесь более половины автовладельцев — 52,3% — имеют минимальное значение коэффициента бонус-малус (КБМ)», — уточнили в союзе.

Второе место досталось автомобилистам в Санкт-Петербурге — 50,8%. На третьем месте указан Пермский край с показателем 48,9%.

По словам президента РСА Евгения Уфимцева, средняя доля водителей, имеющих минимальное значение КБМ, по России выросла на 6% в прошлом году. Это говорит о том, что все больше водителей стали придерживаться аккуратного стиля вождения. Они реже становятся участниками ДТП и тем самым получают более выгодный тариф на полис ОСАГО.

Ранее Госавтоинспекция предупредила автомобилистов о массовых рейдах с 13 по 15 марта в российских регионах.