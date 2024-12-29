«Автостат»: Bentley Continental GT стал самым популярным у россиян подержанным автомобилем класса люкс

В ноябре 2024 года Bentley Continental GT стала наиболее востребованным подержанным автомобилем в сегменте Luxury среди россиян. Об этом сообщил Infox.ru со ссылкой на данные «Автостата».

За последний месяц осени заключили 41 сделку с покупкой этой модели авто. Второе место по популярности занял кроссовер Lamborghini Urus, его перепродали 26 раз. На третьем месте — среднеразмерный кроссовер премиум-класса Bentley Bentayga, с ним завершили 20 продаж.

Среди автомобильных брендов лидером стал Bentley — более 40 процентов от общего числа перепроданных машин (84 единицы). Maserati и Rolls-Royce заняли второе и третье места, их результат — по 34 процента и по 33 проданных автомобиля соответственно. В топ-5 также вошли Lamborghini с 31 машиной и Ferrari с 8.

Всего в ноябре продажи автомобилей класса «люкс» на вторичном рынке России увеличились на 14 процентов по сравнению с прошлым годом, составив 193 единицы. Это на 23 машины больше, чем в прошлом году. За одиннадцать месяцев объёмы продаж сегмента выросли на 4 процента, достигнув 2110 единиц, как сообщили аналитики.