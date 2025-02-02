Названы лучшие в мире автомобили для покупки в России

Петров: одну из лучших машин в Китае SUV Wey 07 можно купить в России

Китайцы назвали лучшие автомобили 2024 года на CTV Automotive Festival. Какие из них продают в России, сообщил агентству «Прайм» директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров.

Автомобилем года признан пятиместный кроссовер Exlantix ET от Chery. Жюри выбрали его из списка, в который входили свыше 30 претендентов. В России модель официально представят во втором квартале 2025 года.

Среди авто, получивших награды в других номинациях, Toyota Land Cruiser Prado, Roewe iMax 8 DMH, Hyundai Santa Fe, SUV Wey 07, Toyota Camry и Volkswagen Passat Pro.

На российском рынке из этих машин представлен только SUV Wey 07. Его поставки начались в ноябре прошлого года. Взявший премию «Минивэн года» Roewe iMax 8 DMH также приедет по параллельному импорту.

Ранее автоэксперты спрогнозировали снижение продаж китайских автомобилей в России. В 2025 году ожидается сокращение рынка на 10–20%.