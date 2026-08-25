Назван самый красивый аэропорт России

Аэропорт Елизово на Камчатке стал самым красивым в России

Самым красивым аэропортом России признан Елизово в Петропавловске-Камчатском. В соцсетях завирусились кадры из зала ожидания с видом на Авачинскую сопку.

В 2025 году открылся новый терминал аэропорта Елизово имени Витуса Беринга. Он стал самым самым масштабным и современным транспортным проектом в истории Камчатки. Пропускная способность воздушной гавани увеличилась вдвое, площадь зон обслуживания пассажиров — в пять раз.

Инвестор позиционировал новый терминал Елизово как самый красивый в России. В результате он стал не только главными воздушными воротами Камчатки, но и популярным местом для селфи. Из окон аэропорта открывается вид на заснеженную Авачинскую сопку и природу края.

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