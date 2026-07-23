В Пулково рассказали, что пассажиры забывают чаще всего сумки, чемоданы и документы

За первые шесть месяцев 2026 года в аэропорту Пулково нашли более 15 тысяч забытых вещей. Из них около 4 тысяч уже вернули владельцам, написал «Петроград» .

Чаще всего пассажиры оставляют в терминале сумки, чемоданы и документы. Кроме того, среди забытых предметов регулярно встречаются ключи, ремни и наушники. Пик забывчивости приходится на ночные и утренние часы. Большинство вещей находят на входе в терминал и в зоне досмотра, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Среди самых необычных находок — черепаха, гипсовый бюст древнегреческой богини, топор и бензопила.

Чтобы забрать свои вещи, петербуржцы должны подтвердить личность. Если владелец находится в другом городе, находку отправят транспортной компанией. Доставка обычно занимает четыре-пять дней.