Наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить в реальном времени

Минтранс: наличие ОСАГО у таксистов можно будет проверить онлайн

Россияне получат возможность проверять наличие полиса ОСАГО у такси в режиме реального времени. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ситуационно‑информационный центр Минтранса России.

В ведомстве подчеркнули, это станет возможным после интеграции федеральной системы ФГИС «Такси» и базы данных страховщиков АИС страхования.

«Интеграция ФГИС „Такси“ и АИС страхования позволит автоматически проверять наличие полисов ОСАГО в режиме реального времени на дату запроса», — уточнили в центре.

Сейчас специалисты планируют сверить базу всех автомобилей такси и договоров ОСАГО, выданных для таксомоторных перевозок. С учетом числа машин во ФГИС «Такси» проверка займет около двух недель.

«Таким образом, добросовестные таксисты не пострадают, а любые попытки недобросовестных водителей обмануть пассажиров и государство будут оперативно обнаружены и пресечены», — заверили в ведомстве.

