Накрывший Узбекистан туман заставил самолеты сменить курс

Вылетевшие из России в Узбекистан самолеты сменили курс из-за тумана

Пришедший в Узбекистан туман сказался на приеме международных самолетов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба аэропортов страны.

Там отметили, что непогода сказалась на рейсах авиакомпаний Uzbekistan Airways, вылетевших из России, и борта Centrum Air, прилетевшего из Саудовской Аравии.

Следующий рейсом Москва — Навои самолет приземлился на запасном аэродроме Самарканда. Еще один борт Уфа — Наманган сел в Ташкенте.

Вылетевший из Джидды самолет Centrum Air планировал приземлиться в Фергане, но из-за тумана его перенаправили в Наманган.

В минувшую среду, 4 декабря, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу самолет авиакомпании «Россия» вернулся в аэропорт Пулково. Причиной стало подозрение на возгорание в багажном отсеке.