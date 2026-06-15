Беспилотный каток впервые использовили при строительстве ВСМ в Подмосковье

Бригады рабочих успешно залили бетоном 15 опор путепровода и установили три металлопролета длиной более 500 метров. Эти конструкции пересекают федеральную трассу А-108 и будущую магистраль. Один из таких мостов будет расположен в километре от деревни Решоткино.

Для минимизации влияния на трафик все работы по возведению путепровода ведутся в ночное время. За восемь часов строители успевают установить один пролет.

Параллельно на стройке работает другая передовая тяжелая техника, включая единственный в России беспилотный каток для укладки асфальта. Управляется он через систему «ГЛОНАСС». Беспилотные машины позволяют значительно сократить расход топлива, повысить точность уплотнения и ускорить строительство.

В будущем подобные системы планируют внедрить на всю стройтехнику, что ускорит возведение ВСМ и обеспечит безопасность на всех этапах строительства.

Строительство всей высокоскоростной магистрали протяженностью 679 километров планируют закончить до конца 2028 года. После ее открытия время в пути между двумя столицами составит около двух часов пятнадцати минут, что в два раза быстрее, чем на «Сапсане». По новой магистрали поезда смогут разгоняться до 400 километров в час.