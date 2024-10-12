На трассе «Иртыш» в Курганской области полностью перекрыли движение из-за снега

Росавтодор: ограничение движения ввели на трассе Р-254 в Курганской области

Временное ограничение на передвижение некоторых видов транспорта ввели на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в Курганской области. Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

Движение пришлось закрыть из-за неблагоприятных погодных условий. На регион обрушились снег, метели, начались снежные заносы и гололедица.

«С 22:00 (по местному времени) 11 октября 2024 года вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств <…> на участке федеральной трассы Р-254 „Иртыш“», — указали в ведомстве.

По предварительной информации, ограничение снимут в 10:00 по местному времени 12 октября. Время могут изменить, если погодные условия не изменятся, отметили в Росавтодоре.

Москвичей предупредили о похолодании в выходные дни. Последним теплым днем осени назвали 11 октября. В воскресенье столбики термометра опустятся до +8 градусов.