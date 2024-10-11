Синоптик Позднякова предупредила жителей Москвы о дождливых выходных

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала 11 октября последним теплым днем в Москве. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, уже в выходные город местами накроют небольшие дожди. В субботу столбики термометров покажут значение +12…+14 градусов. В воскресенье похолодает до +8…+10 градусов.

Позднякова отметила, что на следующей неделе сохранится вероятность осадков. Погода будет облачной.