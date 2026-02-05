На станции Кочетовка после восстановления движения пропустили 27 поездов

На станции Кочетовка пропустили 27 пассажирских составов дальнего следования через барьерное место после восстановления движения. Об этом сообщил официальный телеграм-канал РЖД.

«Семь поездов уже прибыли к местам назначения. В настоящее время максимальное время задержки поездов составляет девять часов», — уточнили представители компании.

Во время устранения последствий схода грузовых вагонов и пожара на станции Кочетовка движение поездов организовано по временной схеме через грузовую часть станции с пониженной скоростью и применением тепловозов. Железнодорожники делают все возможное, чтобы сократить задержку.

В Западном МСУТ СК России заявили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следователи выяснили, что 4 февраля на станции Кочетовка-2 случился сход вагонов грузового состава, после чего загорелись топливные цистерны.