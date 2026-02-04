Восемь пассажирских поездов задержали из-за схода вагонов в Тамбовской области

Движение поездов в Тамбовской области приостановили после схода грузовых вагонов на станции Кочетовка-2. Об этом сообщили в РЖД .

По данным компании, из-за происшествия задержали составы: Кисловодск — Москва, Симферополь — Москва, Адлер — Санкт-Петербург, Имеретинский курорт — Нижний Новгород, Адлер — Москва, Кисловодск — Архангельск, Москва — Новороссийск, Воронеж — Москва.

Сейчас решают вопрос о пропуске поездов по альтернативным маршрутам в обход поврежденного участка.

В Западном МСУТ СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Следствие установило, что 4 февраля на станции Кочетовка-2 сошли вагоны грузового поезда, после чего загорелись цистерны с топливом. На место выехали следователи и криминалисты, обстоятельства происшествия и размер ущерба уточняют.