Строительство сети ВСМ станет самым масштабным инфраструктурным проектом России

Строительные работы на участках пилотной линии высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом уже начались. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин рассказал на выступлении в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.

«В ближайшие годы самым масштабным инфраструктурным проектом России станет создание сети высокоскоростных железнодорожных магистралей. На участках пилотной линии — это Москва — Санкт-Петербург — уже идут строительные работы», — сообщил глава кабмина.

Запуск ВСМ запланирован на 2028 год. Как ранее сообщил Минтранс, после ввода магистрали движение поездов организуют параллельно: для высокоскоростных составов выделят специальные пути.

Ведомство также оценивает возможность перераспределения «Сапсанов» и «Аврор» на другие направления, исходя из востребованности у пассажиров.