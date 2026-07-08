На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Утром в среду, 8 июля, на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена были временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Дептранс Москвы.

В департаменте отметили, что меры приняли для проверки инфраструктуры. Вскоре движение поездов восстановили в штатном режиме.

Ранее Дептранс сообщил, что с 6 июля по будням с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 станция «Парк культуры» Кольцевой линии будет работать только на выход. Вестибюль останется доступен для входа пассажиров на Сокольническую линию.

Ограничения в часы пик ввели на время ремонта эскалаторов.