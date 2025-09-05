На оранжевой ветке метро Петербурга произошел сбой

Сегодня утром в петербургском метрополитене произошел сбой в работе оранжевой (Лахтинско-Правобережной) линии. Как сообщили РБК Петербург в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен», неполадки затронули участок от станции «Горный институт» до «Спасской».

Из-за технической проблемы поезда временно высаживали пассажиров, а станцию «Ладожская» закрывали на вход и выход примерно на восемь минут. Очевидцы сообщали о заторах на «Площади Александра Невского», «Проспекте Большевиков» и «Лиговском проспекте».

По данным метрополитена, сбой продолжался несколько минут, после чего движение восстановили.

Днем ранее, 4 сентября, пассажиры также столкнулись с перебоями — тогда из-за некорректной работы виртуального билета возникли сложности с оплатой проезда.