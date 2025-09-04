В метро Петербурга случился сбой в работе турникетов

В метрополитене Петербурга случился массовый сбой в работе турникетов — оплата не проходит. Пассажиры вынуждены отстоять очередь, чтобы поехать на метро. Источник 360.ru рассказал о ситуации на станции Проспект Просвещения.

По его данным, людей стали пускать бесплатно. Когда именно исправят ситуацию — неизвестно. Причину случившегося выясняют.

Как сообщил источник 78.ru, турникеты перестали работать на всех станциях города. В некоторых точках оплату принимают через терминалы.

Ранее технический сбой случился на сайте «Российские железные дороги». При попытке зайти на него пользователи видели информацию об ошибке.