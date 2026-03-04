На МЦК приостановили движение поездов

Движение поездов против часовой стрелки приостановили на МЦК из-за повреждения контактного провода на остановочном пункте Шелепиха. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
«На место направлена бригада железнодорожников. Причины произошедшего выясняются», — заявили к компании.
МЖД извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства, специалисты принимают меры для восстановления движения в штатном режиме.
Ранее Минтранс Подмосковья предупредил, что с 1 по 6 и с 8 по 11 марта в ночные и утренние часы на участке Реутов — Железнодорожная скорректируют график движения поездов из-за капитального ремонта четвертого главного пути.
