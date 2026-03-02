График движения поездов изменится на МЦД-4 и Горьковском направлении в марте

С 1 по 6 и с 8 по 11 марта в ночные и утренние часы на участке Реутов – Железнодорожная будет скорректирован график движения поездов. Это связано с капитальным ремонтом четвертого главного пути. Об этом проинформировало Министерство транспорта Московской области, ссылаясь на АО «Центральная ППК».

В указанные даты с 23:00 до 09:00 четвертый главный путь на участке Реутов – Железнодорожная будет закрыт. В связи с этим некоторые поезда, следующие со стороны Апрелевки, будут идти укороченным маршрутом до Марьиной Рощи.

Актуальное расписание движения пригородных поездов можно узнать в мобильном приложении и на официальном сайте АО «Центральная ППК».