На Кубани полностью восстановили железнодорожную инфраструктуру

СКЖД: ж/д инфраструктуру на Кубани полностью восстановили после снегопадов

В Краснодарском крае полностью восстановили железнодорожную инфраструктуру после аномальных снегопадов. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

«В условиях режима ЧС работники ОАО „РЖД“ полностью восстановили системы электропитания автоматических и контактной сетей по регулированию движения поездов», — заявили в СКЖД.

В общей сложности к ликвидации непогоды привлекли более тысячи железнодорожников. В СКЖД принимали необходимые меры для сокращения отставания поездов от графика.

Из-за снегопада в регионе задерживались 55 поездов. Кроме того, отправление шести составов перенесли на 1 января. Новый год встречали на вокзале пассажиры поездов и № 358 Имеретинский Курорт — Уфа, № 3 Кисловодск — Москва, № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург, № 365 Кисловодск — Пермь, № 261 Нальчик — Москва и № 344 Кисловодск — Адлер.