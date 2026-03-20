На Ярославском вокзале начали тестировать посадку в поезд по биометрии

На Ярославском вокзале Москвы и в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге начали тестировать посадку в поезд и на самолет по биометрии, без паспорта. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы Министерства транспорта.

Пока систему испытывают без участия пассажиров. Тестирование проводится на трех маршрутах из Москвы: в Иваново, Нижний Новгород и Кострому.

С 1 сентября билеты на пригородные поезда с указанием мест можно будет вернуть не только очно через кассы, как сейчас, но и через мобильные приложения и сайты перевозчиков. При этом остальные правила остались прежними — полную стоимость билетов можно получить назад, только если сдать их более чем за два часа до поездки.