На форуме «Автодора» в Сочи обсудят развитие дорожной отрасли России

Фото: РИА «Новости»

С 11 по 13 сентября на федеральной территории «Сириус» пройдет ежегодный X Форум дорожных инициатив, посвященный теме «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве». Об этом сообщили в пресс-службе «Автодора».

Основными темами форума станут развитие автодорожной инфраструктуры юга России и Приазовья, а также концепция автомобильного туризма до 2035 года.

Участники встречи обсудят стратегию, направленную на укрепление экономического потенциала и повышение уровня жизни жителей этих регионов. В рамках форума также рассмотрят развитие автодорожной сети Азово-Черноморского региона и увеличение туристической привлекательности прибрежных зон.

Кроме того, в повестке форума значатся вопросы кадровой политики и образования, цифровая трансформаця транспортного сектора, ценообразование, архитектурное и художественное проектирование дорог, а также экологические аспекты.

Ранее в «Автодоре» сообщили о планах досрочно завершить годовую программу работ в новых регионах.

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