«Автодор» досрочно завершит годовую программу работ в новых регионах

«Автодор» готов приступить к программе реконструкции дорог в новых регионах, запланированной на 2025–2026 годы. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании.

Председатель правления компании Вячеслав Петушенко провел в ЛНР совещание по реализации программы капремонта дорог в новых регионах. Участники встречи обсудили сроки завершения работ, даты проведения приемочных комиссий и технические вопросы по возможности досрочной сдачи объектов.

«Автодор» сообщил, что с 2022 года в четырех новых регионах России восстановили более 1900 километров дорог, а до конца этого года планируется отремонтировать еще свыше 100.

Накануне государственная компания доложила президенту Владимиру Путину об открытии 71-километрового участка трассы Новотроицкое — Чаплинка в Херсонской области. Он вошел в состав сухопутного маршрута в Крым, который станет альтернативой мосту через Керченский пролив.