На двух участках МКАД парализовало движение из-за скопления грузовиков

Движение транспорта на северо-западном участке МКАД полностью остановлено в обоих направлениях из-за скопления грузовиков. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Заторы образовались как на внешней, так и на внутренней стороне магистрали около Волоколамского шоссе. Также водителей предупредили о больших пробках на юго-восточном отрезке МКАД у Бесединского шоссе.

«В связи со сложными погодными условиями время в пути на автомобиле будет дольше обычного. Отложите поездки на личном авто — выбирайте метро», — заявили в Дептрансе.

Там отметили, что поездки на машинах сегодня дольше минимум на 40-50 минут.

На сайте регионального главка МЧС появилось экстренное предупреждение о непогоде. С 27 по 28 января в Московском регионе ожидают сильные снегопады, гололедицу и снежные заносы на дорогах.