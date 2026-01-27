МЧС Подмосковья выпустило экстренное предупреждение о снегопаде 27 января

С 27 по 28 января в Московской области ожидаются сильные снегопады. Экстренное предупреждение появилось на сайте регионального главка МЧС.

В ведомстве предупредили о продолжительном сильном снеге, гололедице и снежных заносах на дорогах. Водителей призвали воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости и быть внимательными на дорогах.

«Соблюдайте безопасную дистанцию, выбирайте скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять требования сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД и предписания дорожных знаков», — напомнили в МЧС.

Пешеходам посоветовали обходить дома с неустойчивой кровлей и шаткие строения, избегать деревьев, линий электропередач, трубопроводов и промышленных объектов.

Коммунальные службы Подмосковья работают в усиленном режиме. На улицах устраняют последствия непогоды десятки единиц техники и дворники.