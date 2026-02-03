МЖД предупредила о задержках поездов на четырех направлениях из-за сильных морозов

В Московской области поезда следовали с задержкой из-за морозов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД .

«В связи с установившимися низкими температурами по техническим причинам подвижной состав выдавался на линии с задержкой», — уточнили представители компании.

На станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино утром 3 февраля поезда незапланированно останавливались по техническим причинам и высаживали пассажиров. Из-за этого составы на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях движутся с отклонением от графика.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Совместно с компанией-перевозчиком ЦППК принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов.

Морозы до -30 градусов обрушились на Подмосковье к утру 3 февраля. Минимальный показатель зафиксировали в Серебряных Прудах.