МЖД предупредила о задержках поездов на четырех направлениях из-за сильных морозов
МЖД: поезда на четырех направлениях задерживаются утром 3 февраля из-за морозов
В Московской области поезда следовали с задержкой из-за морозов. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.
«В связи с установившимися низкими температурами по техническим причинам подвижной состав выдавался на линии с задержкой», — уточнили представители компании.
На станциях Раменское, Реутов, Домодедово, Силикатная и Ступино утром 3 февраля поезда незапланированно останавливались по техническим причинам и высаживали пассажиров. Из-за этого составы на Горьковском, Павелецком, Казанском и Курском направлениях движутся с отклонением от графика.
МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства. Совместно с компанией-перевозчиком ЦППК принимаются меры для сокращения времени опоздания поездов.
Морозы до -30 градусов обрушились на Подмосковье к утру 3 февраля. Минимальный показатель зафиксировали в Серебряных Прудах.