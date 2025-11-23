Москвичей предупредили о надвигающемся ледяном дожде

Жителей и гостей столицы предупредили о неблагоприятных погодных условиях. В Москве ожидаются отложение мокрого снега и ледяной дождь, сообщили в МЧС .

Ухудшение погоды, связанное с прохождением теплого атмосферного фронта, ожидается с 23:00 23 ноября до 8:00 24 ноября. В отдельных районах города может быть гололед.

Москвичей призвали проявлять максимальную осторожность за рулем и передвигаться на небольшой скорости, не оставлять детей без присмотра и обходить шаткие конструкции.

В пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства добавили, что городские службы перевели в режим повышенной готовности.

«Состояние улично-дорожной сети непрерывно мониторится. В соответствии с погодными условиями будут проводиться регламентные работы», — отметили в ведомстве.

Ранее жителям Московской области напомнили правила безопасности во время ледяного дождя.