МВД России возбудило уголовное дело из-за похищенных Украиной товарных вагонов

МВД России возбудило уголовное дело из-за хищения Украиной более чем 17 тысяч товарных вагонов, принадлежащих российским и белорусским компаниям. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источник.

В феврале 2022 года Украина отказалась вернуть российские и белорусские вагоны, находившиеся на ее территории, под предлогом уклонения от уплаты налогов.



Общая стоимость имущества оценивается выше миллиарда долларов. Шевченковский районный суд Киева арестовал вагоны, но разрещил национальному перевозчику «Укрзализныця» использовать их в коммерческих целях.

По версии юристов, возбуждение дела нужно для того, чтобы собственники вагонов смогли получить компенсации от страховых компаний.

В конце прошлого года «Украинская железная дорога» окончательно убрала русский язык из билетов на поезда. Теперь информация дублируется только по-английски.