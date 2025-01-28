МВД опровергло массовое аннулирование электронных ПТС для иномарок

Сообщения о массовом аннулировании электронных паспортов транспортных средств (ПТС), ввезенных по параллельному импорту, из-за неуплаты утилизационного сбора опровергли в Госавтоинспекции МВД России. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это две не связанные между собой процедуры.

В Госавтоинспекции напомнили, что все основания для прекращения регистрации машин прописаны в профильном федеральном законе. В этом списке аннулирования электронного паспорта транспортного средства нет.

Единственное, что грозит водителю, утратившему электронный ПТС, — проблема с постановкой машины на учет.

Вопросы по взысканию неуплаты утилизационного сбора решают сотрудники таможни, пропускающие иномарки в Россию, а также Федеральной службой судебных приставов, которые могут принудить должника к погашению выплаты.

Базовая ставка утилизационного сбора в 2025 году осталась прежней и составила 20 тысяч рублей. Изменения коснулись только повышающих коэффициентов, зависящих от возраста автомобиля и объема его двигателя.

К примеру, утильсбор за трехлетнюю иномарку с двигателем в один литр составит 180,2 тысячи рублей. Но если машина старше трех лет, сумма увеличится до 460 тысяч рублей. Самыми дорогими назвали гибриды, способные ездить на электрических двигателях и ДВС. Утильсбор за машину такого типа старше трех лет составит 1,174 миллиона рублей.