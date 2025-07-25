МВД не станет ужесточать требования к водителям старше 60 лет

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев решил не ужесточать правила допуска к вождению людей старше 60 лет. Об этом в своем Telegram-канале заявила Ирина Волк.

«Принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — отметила она.

По ее словам, Колокольцев учел мнение экспертов, высказанное в ходе общественного обсуждения. Волк добавила, что ведомство продолжит вести работу по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения.

Ранее в Общественной палате начали о бсуждать введение штрафов за неуведомление ГАИ о смене прописки. По мнению эксперта Евгения Ладушкина, меры могут появиться в рамках борьбы с налоговыми лазейками, с помощью которых автомобилисты регистрируют автомобили в регионах с меньшими коэффициентами транспортного налога.

Он добавил, что с введением новых правил могут возникнуть сложности из-за технических и юридических вопросов.