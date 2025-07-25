Водителям пригрозили штрафами за неуведомление ГАИ о смене прописки

Российских автовладельцев, сменивших прописку, но не уведомивших об этом Госавтоинспекцию, могут начать штрафовать. Инициативу обсуждают в Общественной палате России. Для чего необходима эта мера — разбирался 360.ru.

Автоэксперт, руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин заявил, что предложенное нововведение может быть связано с желанием властей сократить налоговые «лазейки», когда автовладельцы регистрируют автомобили в регионах с меньшими коэффициентами транспортного налога.

«Регион госрегистрационного знака привязывается к прописке. Человек может быть прописан во Владивостоке, где другой коэффициент по налогообложению, а фактически проживать в Санкт-Петербурге или в Москве, где коэффициент значительно выше, и за счет этого экономить», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что введение инициативы может усложниться из-за существующих технических и юридических вопросов.

«Мы вот только-только с ОСАГО разобрались, с базами РСА (Российского союза автостраховщиков — Прим.ред.) и НСИС (Национальной страховой информационной системы — Прим.ред.), чтобы штрафы с камер за ОСАГО могли приходить. Здесь основной вопрос технической возможности», — уточнил Ладушкин.

Ранее член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров предупредил о штрафах за неактуальную прописку. Административное взыскание за проживание в Москве и Санкт-Петербурге без регистрации людям выпишут штраф от в размере от трех до пяти тысяч рублей.