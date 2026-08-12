Моторные масла обновили с помощью искусственного интеллекта

Система анализирует техтребования с помощью ИИ и помогает создавать эффективные составы моторных синтетических масел. Из нескольких тысяч вариантов платформа выбирает лучшие сочетания базовых масел и пакетов присадок.

В соответствии с рекомендациями команда научно-исследовательского центра «Газпромнефть — смазочные материалы» тестирует составы смазочных материалов. Благодаря ИИ срок от разработки до запуска нового продукта уменьшился в шесть раз. Производство запускают только после лабораторных и стендовых испытаний.

Обновленная продукция уже есть в продаже. Масла G-Energy подходят для бензиновых и гибридных двигателей: они сохраняют рабочие свойства при высоких нагрузках и низких температурах.