«Мострансавто» предупредило о временных сбоях из-за атаки хакеров

Серверы «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке, из-за чего в работе систем могут быть сбои. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе компании.

Временно недоступна оказалась часть внутренних систем, включая систему диспетчеризации. Также транспорт перестал отображаться на внешних сервисах, таких как «Яндекс.Карты» и «Транспорт Подмосковья».

«Сервера атаковали в пятницу вечером, за выходные не смогли со всем справиться», — уточнил генеральный директор «Мострансавто» Андрей Майоров в своем Telegram-канале.

В компании подчеркнули, что безопасность данных пользователей, зарегистрированных в личном кабинете на официальном сайте, сохранена. Специалисты прилагают усилия для устранения последствий атаки.

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