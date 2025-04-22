Москвичку оштрафовали на 100 тысяч рублей за езду на самокате с ребенком

В Москве женщине выписали штраф на 100 тысяч рублей за поездку на одном самокате вдвоем с ребенком. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Очевидец снял нарушение на видео и отправил запись в поддержку «Яндекс Go». После проверки москвичку оштрафовали.

Перевозить детей на электросамокатах запрещено по правилам. Крупные штрафы также грозят за езду вдвоем и передачу аккаунта несовершеннолетним. Все устройства имеют номера, по которым операторы могут отслеживать нарушителей.

С 2024 года арендовать самокаты в Москве можно только после подтверждения возраста через mos.ru. Это исключает доступ несовершеннолетних, но не останавливает родителей, нарушающих правила. Сервисы борются с ними высокими штрафами.

Ранее юрист Артем Шульман заявил, что сервисы по аренде самокатов стали выставлять нарушителям заоблачные штрафы. По его мнению, кикшеринги стали вносить в договоры пункты, на которые не имеют право. Правозащитник предложил пользователям подавать в суд на такие компании.