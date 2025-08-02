Москвичей предупредили о закрытии входа на станцию метро «Бауманская» в час пик

По будням вход на станцию метро «Бауманская» в центре Москвы временно закроется. В часы пик сотрудники подземки переключат эскалаторы на подъем, сообщила пресс-служба дептранса.

Временные ситуативные ограничения начнут вводить с 4 августа 2025 года. В дептрансе объяснили, что из-за ремонта эскалатора станция перегружена, поэтому с 08:35 до 09:00 по будням и при большом скоплении пассажиров имеющиеся переключат только на подъем.

Власти посоветовали москвичам не пользоваться «Бауманской» в час пик, доезжать на трамваях и автобусах до других станцией метро. Если же вестибюль открыт, то для сокращения очередей на спуск и подъем следует занимать обе стороны эскалатора.

Ранее на фиолетовой Таганско-Краснопресненской линии перекрывали движение от станции «Планерная» до «Спартак». На пути упал человек.