Человек упал на пути на «фиолетовой» ветке метро Москвы

Человек упал на рельсы в столичном метро на «фиолетовой» ветке. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

«На Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая ветка) московского метро ввели временные ограничения движения. Человек находится на путях», — отметили в сообщении.

По данным дептранса, на северо-западном участке линии увеличили интервалы между поездами. Движения нет от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Для обеспечения безопасности движение поездов замедлено. Причины происшествия не указывались.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции «Тверская» московского метрополитена. Тело мужчины вытащили из-под поезда, ему отрезало правую руку.