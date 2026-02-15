Москвичей предупредили о риске отмены и переноса рейсов 16 февраля

В столичных аэропортах 16 февраля возможны задержки и отмены рейсов из-за мощного снегопада. Об этом сообщили в Росавиации .

По данным ведомства, ухудшение погоды может повлиять на работу воздушного транспорта. Возможны корректировки расписания как на прилет, так и на вылет. Причина — необходимость чистить взлетно-посадочные полосы, перроны и рулежные дорожки, а также обрабатывать самолеты противообледенительной жидкостью.

Все аэропортовые службы перейдут на усиленный режим, задействуют дополнительный персонал. Пассажирам рекомендуют рассмотреть альтернативные способы добраться до пункта назначения и оценить необходимость сдавать вещи в багаж.

Работу аэропортов возьмут на особый контроль Минтранс, Росавиация и Ространснадзор.

На фоне прилета 18 беспилотников в Москву в аэропортах Домодедово и Внуково вводили ограничения на прием и выпуск рейсов, позже их сняли.