Москвичам дали советы по заказу такси во время длинных выходных

В преддверии длинных выходных, которые начнутся с 20 февраля, аналитики «Яндекс Go» рассказали, как сделать поездки по Москве более комфортными. Специалисты напомнили, что в ближайшие три дня прогнозируют снег. Ухудшение погоды и заносы могут увеличить время в пути на 30%.

«На популярных направлениях в выходные длительность поездки может вырасти еще сильнее — например, по центру города, между спальными районами и в направлении к аэропортам, так как кто-то полетит на несколько дней в мини-путешествие или к родным», — отметили в пресс-службе сервиса.

Тариф формируется из оплаты за километры и минуты в пути: чем дольше поездка на такси, тем выше ее стоимость.

Спрос на заказы начнет расти уже в пятницу вечером, после окончания рабочего дня. В субботу днем он еще увеличится, когда люди отправятся в гости или на прогулки. Вечером в понедельник ожидается, что заказов станет больше как из центра, так и из области.

Для комфортных поездок в выходные пассажирам посоветовали закладывать на дорогу больше времени, особенно если нужно доехать до вокзала или аэропорта. После театра или позднего киносеанса спрос на такси опять-таки вырастет. Чтобы сэкономить время и быстро найти свободный автомобиль, аналитики советуют выходить за несколько минут до конца спектакля или в момент титров.

Также можно изучить информацию в приложении: узнать примерное время подачи машины и стоимость, посмотреть число свободных таксомоторов рядом. Это поможет решить: ехать сейчас, подождать или воспользоваться общественным транспортом.

Из-за мощных снегопадов, обрушившихся на Москву, в городе возникли заторы. Вечером 20 февраля, по данным сервиса «Яндекс Карты», пробки составили шесть баллов. Накануне, 19 февраля, они достигали девяти баллов дважды за день.