Из-за непогоды пробки в Москве второй раз за день достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс Карт».

Самые мощные заторы образовались в центре города — на северо-востоке и востоке в районе Садового кольца.

На МКАД и вылетных магистралях красные пробки на северо-западе и юго-востоке.

В ночь на 19 февраля на столичный регион обрушился снегопад — в столицу пришел циклон «Валли». Девятибалльные пробки возникли днем и держали более четырех часов. Затруднения также были в центре, на МКАД и большей части Третьего транспортного кольца.

По прогнозам синоптиков, метели стихнут к пятнице, а на выходных осадки будут чисто символическими.