Москва передала регионам 700 трамваев за 10 лет

Власти Москвы с 2016 года безвозмездно передали 23 регионам России 700 трамвайных вагонов после эксплуатации в столице. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Дептранс.

Столичный трамвайный парк постоянно обновляют, списанные исправные вагоны подготавливают и направляют в регионы, где они выходят на маршруты.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов проинформировал, что с начала года в городе появились 50 современных односекционных трамваев «Львенок-Москва» на автономном ходу.

Столица досрочно завершила обновление трамвайного парка. Все 36 городских маршрутов обслуживают только современные российские полностью низкопольные вагоны.

Подвижной состав для столичных трамвайных парков закупают по контрактам жизненного цикла.

«Это гарантирует его безупречное техническое состояние в течение 30 лет эксплуатации», — подчеркнул заммэра.

Ранее в столичном транспорте появилась возможность оплачивать проезд по Bluetooth.