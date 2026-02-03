Московский Метрополитен назвал проверку телефонов дополнительной мерой безопасности

Сотрудники метро могут выборочно проверять работоспособность мобильных телефонов пассажиров в качестве одной из мер безопасности. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Московского метрополитена.

Досмотр будет осуществляться в случае необходимости для предоставления безопасных и комфортных поездок.

«Меры по проверке работоспособности мобильных телефонов, установленные приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34, могут применяться в дополнение к уже существующим мерам обеспечения безопасности», — уточнили в пресс-службе.

Согласно регламенту, сотрудники метро могут проводить лишь проверку работоспособности гаджета, доступа к личным данным пассажиров у них нет. Кроме того, досмотр является добровольной процедурой.

Выборочные проверки телефонов уже проводятся в метро Санкт-Петербурга. Если пассажир отказывается включать гаджет, его могут не пропустить к поездам. Штрафы за это налагаться не будут.