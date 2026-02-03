Фейк: в московском метро будут досматривать телефоны пассажиров

На входе в метро Москвы не будут проверять содержимое телефонов

В московском метро якобы будут досматривать телефоны россиян. Об этом пишут телеграм-каналы, намекая на то, что досмотру будут подлежать личные данные граждан.

Фейк

В Сети появилась информация о том, что в московском метро начнут досматривать мобильные телефоны. Некоторые телеграм-каналы сообщают, что на входе могут потребовать предоставить доступ к личным данным.

Правда

На самом деле, действительно, в столичном метро могут выборочно проводить досмотр гаджетов. Это регламентировано приказом Министерства транспорта России от 4 февраля 2025 года № 34. Документ вступил в силу с 1 марта 2025 года и рассчитан до 1 марта 2031 года. Приказ регулирует правила досмотра, а также дополнительного и повторного досмотра для обеспечения транспортной безопасности.

Однако доступа к личным данным у проверяющих не будет, так как, согласно документу, досмотр телефона подразумевает его включение и лишь проверку работоспособности гаджета. Таким образом, речь о том, что нужно будет разблокировать телефон и дать доступ посторонним лицам к личной информации, не идет. Более того, досмотр является добровольной процедурой.

При спокойном (бесконфликтном) отказе от досмотра личных вещей или телефона вас максимум не пропустят в метро, никакие штрафы выписаны не будут, так как сотрудники метро не являются сотрудниками полиции.

Похожие выборочные проверки уже проводят в петербургском метро. Об этом в ходе прямой линии рассказал вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Вопрос поступил на прямую линию от местного жителя. Он поинтересовался у Полякова, почему в подземке появились объявления о том, что пассажиры при входе в метро должны показать включенный экран своего телефона, если этого потребуют сотрудники.

«Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. <… > На сегодняшний день мы применяем повышенные меры безопасности, время непростое. Прошу жителей и гостей нашего города отнестись к этому с пониманием», — ответил вице-губернатор.

Поляков подчеркнул, что сотрудники метрополитена не проверяют содержимое телефона и не просят пассажиров разблокировать устройство.

«Включили экран, показали, что это телефон, а не что-то другое, и, соответственно, пошли дальше», — заключил он.

Таким образом, информация о том, что в Москве на входе в метро будут проверять содержимое телефонов граждан, не соответствует действительности.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.