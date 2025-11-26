Московских водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за снегодождя

В Москве идет снег, и пробки на дорогах достигли пяти баллов, по данным ЦОДД. В столичном дептрансе водителей призвали сегодня пользоваться городским транспортом.

«По прогнозам синоптиков, снег будет сегодня до конца дня. Возможно образование гололедицы», — отметили в пресс-службе ведомства.

Средняя скорость в городе — 32 километров в час. Сейчас на проспекте Андропова, Кутузовском проспекте, проспекте Мира и Каширском шоссе интенсивное движение в сторону центра.

Во второй половине дня возможны локальные пробки на внешней стороне МКАД у Ленинградского шоссе, на внешней стороне Садового кольца у Садовой-Спасской улицы и на Ярославском шоссе в сторону центра.

«Для поездок по возможности используйте городской транспорт. На движение могут повлиять: низкие скорости из-за погодных условий; ремонтные работы на дороге; мелкие ДТП», — призвали в Дептрансе.

Водителей попросили быть предельно аккуратными на дорогах, избегать резких маневров, держать на безопасной дистанции от других участников движения и не превышать скорость. Особенно на участках с эстакадами и тоннелями.

Ранее москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 26 ноября. Пойдет снег вперемешку с мокрым снегом и дождем. Температура поднимется до +3 градусов, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Также повысилась вероятность магнитных бурь.