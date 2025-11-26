Москвичам рассказали о погоде в столице 26 ноября

Тишковец: в Москве 26 ноября будут осадки в виде снега и мокрого снега

Сегодня в Москве будут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, температура воздуха достигнет +3 градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА «Новости» .

По словам синоптика, погода в Центральной России на протяжении дня будет формироваться под влиянием прохождения теплого атмосферного фронта.

«Ожидается облачная погода, временами осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождем. Температура воздуха +1 — +3», — сказал он.

Ветер будет дуть юго-восточный и восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление сильно не изменится — 750 миллиметров ртутного столба. Также повысилась вероятность магнитных бурь.

Ранее Евгений Тишковец рассказал, что в России впервые за сезон зафиксировали экстремальные морозы. Речь идет о Якутии, где столбики термометров показали -50 градусов на метеостанциях Юрты и Усть-Нера.