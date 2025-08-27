Московские центральные диаметры протянут в столицы соседних регионов

Собянин: МЦД продлят до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери и Смоленска

Работа по продлению Московских центральных диаметров (МЦД) в столицы соседних регионов станет следующим шагом развития центрального транспортного узла. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пояснил, что речь идет о продлении железнодорожных линий для «Ласточек» в Ярославль, Тулу, Иваново, Тверь и Смоленск.

«Мы стараемся сделать с минимальными капитальными затратами, но логистику выстраиваем так, чтобы увеличить частоту движения, комфортность передвижения, интегрировать в существующие диаметры», — заявил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что сегодня жителям Смоленска добраться до столицы на пригородных электричках очень сложно. Поэтому те, кто, приезжает на работу в Москву, предпочитают не выезжать из города.

Продление МЦД позволит людям возвращаться домой, что сделает их жизнь комфортнее.

Впервые о продлении Московских центральных диаметров до соседствующих регионов мэр столицы Сергей Собянин заявил в прошлом году на форуме «Российская энергетическая неделя». Он пояснил, что новые линии войдут в единый Центральный транспортный узел.