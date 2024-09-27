Московские центральные диаметры протянут в четыре соседних региона

Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей

Проходящие по территории Москвы и Подмосковья Московские центральные диаметры (МЦД) протянут до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин на форуме «Российская энергетическая неделя».

Он пояснил, что все четыре железнодорожные линии станут частью единого Центрального транспортного узла.

«Мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: в Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область», — заявил Собянин.

Связавший Апрелевку и Железнодорожный четвертый Московский центральный диаметр запустили в сентябре прошлого года. Он стал самым протяженным маршрутом длиной в 86 километров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на церемонии запуска поездов отметил, что МЦД-4 связала восток и запад региона, что очень важно для жителей.