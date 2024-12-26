Московские аэропорты вновь открыли на прием и вылет самолетов

Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вновь могут принимать и отправлять рейсы после снятия временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Ограничения продлились около получаса. Еще в одном аэропорту — Калуги — они пока продолжают действовать.

По данным Telegram-канала Mash, из-за ограничений в трех основных столичных аэропортах задержались 27 рейсов.

Накануне план «Ковер», из-за которого самолеты не вылетают и не приземляются, вводили в аэропорту Казани. Причиной стала угроза атаки беспилотников.