Московские аэропорты вновь открыли на прием и вылет самолетов
Аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский вновь могут принимать и отправлять рейсы после снятия временных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
Ограничения продлились около получаса. Еще в одном аэропорту — Калуги — они пока продолжают действовать.
По данным Telegram-канала Mash, из-за ограничений в трех основных столичных аэропортах задержались 27 рейсов.
Накануне план «Ковер», из-за которого самолеты не вылетают и не приземляются, вводили в аэропорту Казани. Причиной стала угроза атаки беспилотников.