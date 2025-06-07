Жителей Севастополя начнут оповещать о морской опасности

В Севастополе ввели два новых сигнала оповещения: «Морская опасность!» и «Воздушная тревога и морская опасность!» Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале .

«Почему введены еще два сигнала? По решению оперштаба, так как враг может активизировать атаки надводными БЭКами, а также проводить комбинированные атаки с применением ракет, БПЛА и морских БЭКов», — пояснил он.

Власти создали новое аудиовизуальное оповещение. При получении данных от военных его распространят по всем каналам связи. Военные могут объявить воздушную тревогу; баллистическую угрозу; морскую опасность; воздушную тревогу и морскую опасность одновременно.

«В случае если враг применяет для атаки морские дроны, ни в коем случае не пренебрегайте сигналом об опасности», — подчеркнул губернатор.

Если человек оказался на борту катера или парома, когда прозвучал сигнал «Морская опасность!», необходимо дождаться, пока судно достигнет ближайшего берега. Затем следует покинуть его и укрыться в специально оборудованных местах, например в капитальных строениях, расположенных в непосредственной близости.

Если сигнал «Морская опасность!» застиг в лодке или катамаране, нужно срочно причалить или выйти на берег, затем найти укрытие в ближайших капитальных строениях или специально оборудованных местах. При нахождении на пляже необходимо уйти от воды минимум на 100 метров.

Ранее в Севастополе временно прекратили движение морского пассажирского транспорта в бухте, а также ограничили проезд по Крымскому мосту. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков объяснил причины введенных ограничений: вражеская активность у берегов полуострова и в акватории Черного моря. Он также предупредил, что одновременно проходила информационная атака через вбросы ложных сообщений.