Многодетные россияне смогут в приоритетном порядке выкупать места в поездах

В РЖД запустили новый сервис для больших семей, позволяющий многодетным путешественникам выбирать удобные места для поездок в поездах дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе «Народного фронта».

«Мы обсудили с РЖД создание новых возможностей для многодетных семей, и сейчас видим результат — новый проект, пока в пилотном формате, который позволит большим семьям комфортно путешествовать вместе», — заявил руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

Он добавил, что движение будет контролировать реакцию многодетных семей на нововведение.

Новый сервис РЖД позволит большим семьям выкупать места в приоритетном порядке в поездах южных направлений — в сторону Черноморского побережья и Минеральных Вод. Для этого выделят два купе (восемь мест). Поезда, предусматривающие эту возможность, на сайте обозначат особенной иконкой.

Чтобы купить билеты в приоритетном порядке, все пассажиры должны пройти регистрацию в программе лояльности «РЖД Бонус» и иметь статус «Большая семья». В процессе оформления билетов члены многодетных семей должны выбрать отправление с 23 июня и опцию «места для многодетных».

Ранее стало известно, что новые пассажирские вагоны с более длинными полками начнут ездить между Москвой и Санкт-Петербургом уже этой осенью.